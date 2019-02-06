Son Dakika Haberleri: En İyi Çağrı Merkezi Ödülü İzmir'de O Hastanenin

En İyi Çağrı Merkezi Ödülü İzmir'de O Hastanenin

1 saat önce

Medical Park İzmir Hastanesi Çağrı Merkezi, farklı sektörlerden 32 firmanın katıldığı değerlendirmede, 2018 yılının müşteri memnuniyeti en yüksek çağrı merkezi seçildi.

En İyi Çağrı Merkezi Ödülü İzmir'de O Hastanenin, System.String[]
Medical Park İzmir Hastanesi Çağrı Merkezi, farklı sektörlerden 32 firmanın katıldığı değerlendirmede, 2018 yılının müşteri memnuniyeti en yüksek çağrı merkezi seçildi.

Bilgi Sistemleri Centricall tarafından düzenlenen, cevapsız çağrı sayısı oranı en az olan ve en kısa sürede müşteri temsilcisine ulaşabilme gibi kriterlerin değerlendirildiği ödüllerde, Medical Park İzmir en iyi çağrı merkezi ödülünü almaya hak kazandı.

Ödül ile ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Çağrı Merkezi Ekip Lideri Ziver Tolga Handanoğlu, "Centricall tarafından her yıl verilen ödüllerde bu yıl müşteri memnuniyeti en yüksek çağrı merkezi seçildik. 32 çağrı merkezi arasından arayan müşterilere en hızlı yanıt veren olmamız bu ödülü kazanmamızdaki ana kriterdir. Çağrı merkezi olarak ana hedefimiz olan müşteri memnuniyetini bu ödül ile taçlandırmış olduk" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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