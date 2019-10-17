"En iyi çiçek sepeti" Muş ve Bingöl'den

Türkiye Çiçekçiler Birliğince (TÇB) Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Çiçekçiliğin "En"leri Ödül Töreni'nde 15 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törende en iyi çiçek sepetini yapma yarışmasında birincilik Muş ve Bingöl'ün oldu.

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı İsmail Başaran, ilçedeki bir otelde düzenlenen törende, ülkenin doğusunda uzak ve zor bölgelerinde çiçekçilik yapanların yarışmada birinci olmasını anlamlı bulduğunu söyledi.

Yarışmacıların kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlamasının gurur verici olduğunu belirten Başaran, " Barış Pınarı Harekatı'na destek oldular. Ülkemizi ve bayrağımızı seviyoruz, barış harekatını sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah oradan da hayırlarla döneceğine inanıyoruz." dedi.

Tören kapsamında, çiçekçilerin hünerlerini sergilediği ve geleneksel hale gelen çiçek şov yapıldı. 20 dakikada en iyi çiçek sepetini yapma yarışmasında birinciliği Muş ve Bingöl'den katılan Hayrullah Alpay ve Yavuz Taşdemir elde etti. Mehmet Gürbüz ile Mehmet Bener ikilisi ikinciliği, Murat Kale ile Ömer Aksoy üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın birincileri Alpay ve Taşdemir, kazandıkları bin 500 liralık para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı. Törende, Mehmetçik'e destek için 20 bin lira bağış toplandı.

Törende kategorilerine göre ödül alan isimler şöyle:

"Centilmenlik' Esin Kahyaoğlu, 'Zor Bölge' Abdulahmit Gülek, 'Özel Tasarım' Pınar Esenyel, 'Siparişte Kusursuzluk' Fatih Öztürk, 'Hızlı Teslimat' Onur Demirbağ, 'Uzak Bölge' Mutlu Yurtsever, 'Gelişimde öncülük' Mustafa Dönmez, 'Zerafet' Esin Kahyaoğlu, 'Uyumluluk' Bora Çaldıran, 'Çözüm Odaklılık' Göksel Kara, 'Azimlilik' Durdu Ergin, 'Özverili Yöneticilik' Erhan Ünal, 'Potansiyel Yöneticilik' Abuzer Yalçın, 'Cömertlik' Naim Demirtaş, İsmail Bakaç, Murat Aytaç, 'Sosyal Medya' Murat Kale, Serhan Alkan, Ömer Aksoy."