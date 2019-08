En iyi diş macunu ve en iyi fırça kişiye göre değişiyor

Dişlerin iç, dış ve çiğneme yüzeylerinden bakteri plağını ve yiyecek artıklarını uzaklaştırmanın en etkili yolunun dişlerin doğru fırçalanması olduğunu söyleyeni.

Dt.Kökdemir, doğru diş fırçalama yöntemlerini şöyle açıkladı.

''Diş fırçanızı 45 derecelik bir açıyla diş-dişeti birleşimine yerleştirin, fırçanızın kıl uçlarının aynı yerde kalmasına özen göstererek, küçük daireler çizecek şekilde hareket ettirin, aynı hareketi her dişin üzerinde 10' ar saniyelik sürelerde tekrarlayın, alt ve üst dişlerinizin iç ve dış yüzeylerini aynı yöntemle temizleyin, dilinizi de fırçalamayı unutmayın ve dişlerinizi fazla sert fırçalamamaya özen gösterin.''

Doğru yöntem kullanılmazsa dişlerin zarar görebileceğini belirten Dt.Pertev Kökdemir, ''Sert ve yanlış fırçalama tekniği; dişeti çekilmesi, diş yüzeyinde madde kayıpları ve hassasiyet oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca doğru temizlik sağlanamadığında çürük ve dişeti hastalıklarını önlemek zorlaşmaktadır'' dedi.

Diş fırçası seçerken onaylanmış ve diş hekiminin tavsiye ettiği ürünlerin alınması gerektiğini belirten Dt.Kökdemir, en iyi diş macunu ve en iyi diş fırçası hangisidir sorusunun cevabının kişinin ağız durumuna göre değişim göstereceğini ifade etti. Dt.Kökdemir, ''Diş fırçaları; boyut, şekil, fırça kıllarının dizilişi, sertliği ve uzunluğuna göre farklılıklar gösterirler. Küçük başlı, sık kıllı, kıl uçları yuvarlatılmış, düz kesimli kıl demetleri olan, yumuşak ve orta sert fırçalar seçilmelidir. Böylece dişler arasına ve ağzın bütün bölgelerine erişip temizleyebilmek daha kolay olur. Ortalama 3-4 ayda bir diş fırçasının değişmesi önerilir.'' şeklinde açıkladı.

DİŞ İPİ KULLANIMI NASIL OLMALI?

Diş ipi kullanımının nasıl olması gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Dt.Kökdemir, ''Diş fırçalama, diş yüzeylerinin ancak üçte ikisini temizler. Bu nedenle temizlenmeyen diş aralarında oluşacak bakteri plağını temizlemek özel bir bakım gerektirir. Diş çürükleri ve dişeti hastalıkları özellikle bu bölgelerde başladığı için her gün düzenli olarak diş ipi kullanılmalıdır. Diş ipi kullanımı ise fırçalamadan sonra yapılmalıdır. Diş ipi her iki elinizin orta parmağına sarılarak, baş ve işaret parmak yardımıyla kullanılır. İki parmağınızın arasındaki ip 1 cm den daha uzun olmamalıdır. Böylece tam kontrol sağlar, diş etlerinizi acıtmaz ve zarar vermezsiniz. Diş ipini dişlerinizin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarak geçirin. Dişetinizi yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçının. Diş ipini her dişin çevresinde c harfi çizecek şekilde ileri- geri, yukarı-aşağı hareket ettirin ve ara yüzü temizleyin.'' diyerek ip kullanımının önemini vurguladı.