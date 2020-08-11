En İyi Dizi Müziği Aydilge ile Çatı Katı Aşk'ın....

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, "Bu daha başlangıç, dizimizin adı Çatı Katı Aşk, tabi ki hep zirvede ve çatıda olacağız" diyerek şarkısını seslendirdi.