En İyi Dizi Müziği Aydilge ile Çatı Katı Aşk'ın....
Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, "Bu daha başlangıç, dizimizin adı Çatı Katı Aşk, tabi ki hep zirvede ve çatıda olacağız" diyerek şarkısını seslendirdi.
Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, "Bu daha başlangıç, dizimizin adı Çatı Katı Aşk, tabi ki hep zirvede ve çatıda olacağız" diyerek şarkısını seslendirdi.
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11.08.2020 22:26:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En İyi Dizi Müziği Aydilge ile Çatı Katı Aşk'ın.... - Son Dakika