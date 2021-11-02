Üye Girişi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi - Son Dakika

En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi

02.11.2021 23:41

ADANA'da Akdeniz Tekstil Hammadleri İhracatçılar Birliği'nin (ATHİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirldi.

ADANA'da Akdeniz Tekstil Hammadleri İhracatçılar Birliği'nin (ATHİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirldi. Yarışmanın bu yıl kazananı 'Cleopatra'nın Aşkı? temasıyla Sema Arı oldu.

Eski Milli Mensucat Fabrikası olan Adana Müzesi Kompleksi'nde gerçekleşen defileli yarışmaya, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATHİB Başkanı Fatih Doğan, TİM Başkan Vekili ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zevki Kıvanç, sivil top kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen 7,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladıklarını söyledi. Gülle, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bereketli topraklar üzerinde yapılan ve şu an içinde bulunduğumuz Türkiye'nin ilk mensucat fabrikası gibi yapılar, üzerinden nesiller geçse de bize ilham kaynağı olmaya ve ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu göstermeye devam ediyor. 1973 yılına kadar 1 milyar dolar olan ihracatın 1987'de 10 milyar dolara çıktığını, 200 milyar dolar rakamını ise 2021 yılında yakalamayı başardık. Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 2023'de 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza çok eminim ve biliyorum.?

Konuşmaların ardından 10 finalistin tasarımları, gerçekleşen defile ile juri üyelerine ve davetlilere tanıtıldı. Gecenin sonunda yarışmada birinciliği 'Cleopatra'nın Aşkı' temasıyla Sema Arı kazanırken, 'Yaşam Mücadelesi' temasıyla Demet Yavuzyiğit 2'nci, 'Silhouette Of Nature' temasıyla İpek Çakır ise 3'üncü oldu. Birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL para ödülü verildi.

En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi
En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi

İhracatçılar Birliği, Türkiye, Akdeniz, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları 01:18 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı 00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış 00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı 23:23 Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor 21:43 Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı 18:25 Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:22 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
01:17 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları
01:07 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz
00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı
00:35 Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor
00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
00:20 İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler
00:10 Hollanda salgında eski önlemlere geri döndü, maske ve mesafe kuralı sıkılaştırarak geri getirildi
00:06 92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor
00:05 Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu         
01:23
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
01:08
Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor         
00:36
İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler         
00:20
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu         
22:14
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada         
18:26
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 01:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement