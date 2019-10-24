Son Dakika Haberleri: "En İyi Dönem" Ödülü
Son Dakika Magazin 'En İyi Dönem' Ödülü

"En İyi Dönem" Ödülü

35 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "En İyi Dönem" ödülünü alan Özmen şöyle konuştu, "Her gittiğimiz şehirde bir koltuk bile boş kalmadan dolan 5 bin kişilik sahnelerde, tiyatro seyircisine karşı bu kadar önemli bir karakteri canlandırmak gurur vericiydi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "En İyi Dönem" ödülünü alan Özmen şöyle konuştu, "Her gittiğimiz şehirde bir koltuk bile boş kalmadan dolan 5 bin kişilik sahnelerde, tiyatro seyircisine karşı bu kadar önemli bir karakteri canlandırmak gurur vericiydi. Ödüle layık görülmesi gurur ve mutluluğumu ikiye katladı. Bundan sonra daha da çok çalışıp, yeni projelere imza atmak istiyorum."dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49 
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