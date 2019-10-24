"En İyi Dönem" Ödülü
35 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "En İyi Dönem" ödülünü alan Özmen şöyle konuştu, "Her gittiğimiz şehirde bir koltuk bile boş kalmadan dolan 5 bin kişilik sahnelerde, tiyatro seyircisine karşı bu kadar önemli bir karakteri canlandırmak gurur vericiydi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "En İyi Dönem" ödülünü alan Özmen şöyle konuştu, "Her gittiğimiz şehirde bir koltuk bile boş kalmadan dolan 5 bin kişilik sahnelerde, tiyatro seyircisine karşı bu kadar önemli bir karakteri canlandırmak gurur vericiydi. Ödüle layık görülmesi gurur ve mutluluğumu ikiye katladı. Bundan sonra daha da çok çalışıp, yeni projelere imza atmak istiyorum."dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49
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