En İyi Erkek Oyuncu: Muhammet Uzuner

Ünlü oyuncu, "Halef" filmdeki performansıyla "Yılın En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Frankfurt Cinestar Metropolis Salonu'nda düzenlenen kapanış törenine katılan Uzuner'e ödülünü jüri üyesi Rolf Silber verdi. Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan ünlü oyuncu, "'Halef' filmindeki rolüm beni biraz korkutmuştu. Karakter birkaç defa epilepsi krizi geçiriyordu çünkü. Çok moral bozucu bir çalışma süreci oldu doğal olarak. Çok video izledim ve doktorlara danıştım. Yönetmenimiz Murat'ın oyuncu yönetimiyle bütün bunlar sorun olmaktan çıktı. Kendisine burada da tekrar teşekkür etmek isterim" diye konuştu.