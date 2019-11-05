Son Dakika Haberleri: En İyi Erkek Oyuncu: Muhammet Uzuner
Son Dakika Magazin En İyi Erkek Oyuncu: Muhammet Uzuner

En İyi Erkek Oyuncu: Muhammet Uzuner

7 saat önce

Ünlü oyuncu, "Halef" filmdeki performansıyla "Yılın En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

En İyi Erkek Oyuncu: Muhammet Uzuner, System.String[]

Ünlü oyuncu, "Halef" filmdeki performansıyla "Yılın En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Frankfurt Cinestar Metropolis Salonu'nda düzenlenen kapanış törenine katılan Uzuner'e ödülünü jüri üyesi Rolf Silber verdi. Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan ünlü oyuncu, "'Halef' filmindeki rolüm beni biraz korkutmuştu. Karakter birkaç defa epilepsi krizi geçiriyordu çünkü. Çok moral bozucu bir çalışma süreci oldu doğal olarak. Çok video izledim ve doktorlara danıştım. Yönetmenimiz Murat'ın oyuncu yönetimiyle bütün bunlar sorun olmaktan çıktı. Kendisine burada da tekrar teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

Metropolis, Frankfurt, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı
İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı İngiliz tahtının yakışıklı varisi Prens Harry kendisine "Yakışıklı" diyerek seslenen genç kıza alyansını gösterdi Seda Sayan'dan Aleyna Tilki'ye ilginç teklif: Seni oğluma beğendim, olur mu bir şeyler?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En İyi Erkek Oyuncu: Muhammet Uzuner
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]