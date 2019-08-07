Son Dakika Haberleri: En iyi FC Krasnodar 2018-19
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En iyi FC Krasnodar 2018-19

1 saat önce

2018-19'da FC Krasnodar'daki en iyi anları görün. FC Krasnodar, RPL'de 56 puanla üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarına girdi.

2018-19'da FC Krasnodar'daki en iyi anları görün. FC Krasnodar, RPL'de 56 puanla üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarına girdi.
Krasnodar, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55 
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