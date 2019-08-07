En iyi FC Krasnodar 2018-19
1 saat önce
2018-19'da FC Krasnodar'daki en iyi anları görün. FC Krasnodar, RPL'de 56 puanla üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarına girdi.
2018-19'da FC Krasnodar
'daki en iyi anları görün. FC Krasnodar, RPL'de 56 puanla üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55
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