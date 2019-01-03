Son Dakika Haberleri: En İyi Fotoğraf Ödülü Manisa'ya

En İyi Fotoğraf Ödülü Manisa'ya

1 saat önce

Türk Tabipler Birliğinin Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Aybey'in 'Pekmez kaynatımı' fotoğrafı birinci seçildi.

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Türk Tabipler Birliğinin Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Aybey'in 'Pekmez kaynatımı' fotoğrafı birinci seçildi. Birinci seçilen Aybey'in bir başka fotoğrafı da başarı ödülüne layık görülürken aynı hastanede Patoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Kamile Kurt'un iki fotoğrafı da başarı ödülüne layık görüldü.

Her yıl sağlık çalışanlarına özel Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının 2018 yılı kazananları belli oldu. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalışan İsmail Aybey'in "Pekmez kaynatımı" adlı fotoğrafı en iyi fotoğraf seçilirken "Tütünün çocukları" adlı fotoğrafı başarı ödülü aldı. Yine aynı hastanede Patoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Kamile Kurt'un iki fotoğrafı başarı ödülüne layık görüldü. Edinilen bilgiye göre, mart ayında Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da dereceye giren fotoğraflar sergilenecek ve yapılacak olan törenle derece alan isimlere ödülleri takdim edilecek. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Sağlık Memuru, Merkezefendi, Manisa, Güncel
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