En İyi Gol: Real Madrid At Alfredo Di Stéfano
57 dakika önce
Alfredo Di Stéfano, ilk beş ardışık Avrupa Kupasını kazanan ve bu süre zarfında beyaz gömlekli olan Real Madrid'in başındaydı. Futbolcu olarak görev yaptığı süre boyunca, 1957 ve 1959'da Ballon d'Or'u kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06
Alfredo Di Stéfano, ilk beş ardışık Avrupa
Kupasını kazanan ve bu süre zarfında beyaz gömlekli olan Real Madrid
'in başındaydı. Futbolcu olarak görev yaptığı süre boyunca, 1957 ve 1959'da Ballon d'Or'u kazandı.
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