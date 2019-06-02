Son Dakika Haberleri: En İyi Gol: Real Madrid At Alfredo Di Stéfano
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En İyi Gol: Real Madrid At Alfredo Di Stéfano

57 dakika önce

Alfredo Di Stéfano, ilk beş ardışık Avrupa Kupasını kazanan ve bu süre zarfında beyaz gömlekli olan Real Madrid'in başındaydı. Futbolcu olarak görev yaptığı süre boyunca, 1957 ve 1959'da Ballon d'Or'u kazandı.

Alfredo Di Stéfano, ilk beş ardışık Avrupa Kupasını kazanan ve bu süre zarfında beyaz gömlekli olan Real Madrid'in başındaydı. Futbolcu olarak görev yaptığı süre boyunca, 1957 ve 1959'da Ballon d'Or'u kazandı.
En İyi Gol: Real Madrid At Alfredo Di Stéfano
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06 
Avrupa, Real Madrid, Spor
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