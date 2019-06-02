En iyi golcüler: Sérgio Oliveira
5 dakika önce
Portekizli orta saha oyuncusu Sérgio Oliveira, PAOK'ta 34 yıl içinde ilk lig unvanını kazanmalarına yardımcı oldu. Oliveira, 2018/19 sezonunda 13 maçta üç gol attı. Dugout'taki en güzel anlarını kontrol et.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06
Portekizli orta saha oyuncusu Sérgio Oliveira, PAOK'ta 34 yıl içinde ilk lig unvanını kazanmalarına yardımcı oldu. Oliveira, 2018/19 sezonunda 13 maçta üç gol attı. Dugout'taki en güzel anlarını kontrol et.
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