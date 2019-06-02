Son Dakika Haberleri: En iyi golcüler: Sérgio Oliveira
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En iyi golcüler: Sérgio Oliveira

5 dakika önce

Portekizli orta saha oyuncusu Sérgio Oliveira, PAOK'ta 34 yıl içinde ilk lig unvanını kazanmalarına yardımcı oldu. Oliveira, 2018/19 sezonunda 13 maçta üç gol attı. Dugout'taki en güzel anlarını kontrol et.

Portekizli orta saha oyuncusu Sérgio Oliveira, PAOK'ta 34 yıl içinde ilk lig unvanını kazanmalarına yardımcı oldu. Oliveira, 2018/19 sezonunda 13 maçta üç gol attı. Dugout'taki en güzel anlarını kontrol et.
En iyi golcüler: Sérgio Oliveira
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06 
Spor
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