En iyi golcüler: Wilmar Barrios
26 dakika önce
Kolombiyalı savunma orta saha oyuncusu Wilmar Barrios, Zenit'in 2018-19 Rus Başbakanı Liga'daki başarısını destekledi. Boca Juniors'tan kış transfer penceresine katılan Barrios, 10 kez oynadıktan sonra Spartak Moskova'da önemli bir puan kazanmak için Zenit'in şampiyonluğa katılmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06
Kolombiyalı savunma orta saha oyuncusu Wilmar Barrios, Zenit
'in 2018-19 Rus Başbakanı Liga'daki başarısını destekledi. Boca Juniors
'tan kış transfer penceresine katılan Barrios, 10 kez oynadıktan sonra Spartak Moskova
'da önemli bir puan kazanmak için Zenit'in şampiyonluğa katılmasını sağladı.
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