Son Dakika Haberleri: En iyi golcüler: Wilmar Barrios
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En iyi golcüler: Wilmar Barrios

26 dakika önce

Kolombiyalı savunma orta saha oyuncusu Wilmar Barrios, Zenit'in 2018-19 Rus Başbakanı Liga'daki başarısını destekledi. Boca Juniors'tan kış transfer penceresine katılan Barrios, 10 kez oynadıktan sonra Spartak Moskova'da önemli bir puan kazanmak için Zenit'in şampiyonluğa katılmasını sağladı.

Kolombiyalı savunma orta saha oyuncusu Wilmar Barrios, Zenit'in 2018-19 Rus Başbakanı Liga'daki başarısını destekledi. Boca Juniors'tan kış transfer penceresine katılan Barrios, 10 kez oynadıktan sonra Spartak Moskova'da önemli bir puan kazanmak için Zenit'in şampiyonluğa katılmasını sağladı.
En iyi golcüler: Wilmar Barrios
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Zenit, Boca Juniors, Spartak Moskova, Spor
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