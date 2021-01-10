En İyi Haber Fotoğraf Ödülü İHA'nın - Son Dakika

19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada 'En İyi Haber Fotoğrafı Ödülü'nü İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Selim Kuşcu aldı.
Ödül sahipleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda jüri tarafından açıklandı. Programda konuşan Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, yarışmaya 11 dalda 36 gazeteci-yazarın katıldığını açıkladı. Yarışmada ödül alanlar şöyle:
Televizyon:
En İyi Haber Ödülü- Gökhan Gül (Altaş TV
En İyi Haber Programı- Funda Altaş Şimşit (Altaş TV)
En İyi Aktüel Program Ödülü (Ümit Atabay (TV 52)
Yazılı Basın:
En İyi Haber- Eyüp Elevli (AA) -Emrah Gemicioğlu (Afiş Gazetesi)
En İyi Haber Fotoğrafı- Selim Kuşçu (İHA)
En İyi Köşe Yazısı- Metin Akyürek
En İyi Spor Haberi- Tevfik Kul (Ordu Hayat)
En İyi Mizanpaj- Zekiye Aksu (Ordu Hayat)
En İyi Röportaj (Mustafa Kırlak (Ordu Olay)
Radyo Dalı:
En İyi Radyo Programı- Derya Kara (Ordu FM)
İnternet Medyası:
En İyi İnternet Medyası- Ordu Ulak
Onur Ödülleri:
Durdiye Aksu (Ordu Olay)
Güfer Aktaş hekim (Ordu Hürses)
Yeliz Eren (Tribün)
Feridun Altuntaş (Fatsa Güneş)
Hakan Korkmaz (Ünye Onay Flash FM)
Ceren Özdemir Ödülü:
Ebru Poyraz (Altaş TV) - ORDU
Kaynak: İHA
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