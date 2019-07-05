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En iyi iletiler: Abel Hernandez

29 dakika önce

Eski CSKA forvet oyuncusu Abel Hernandez'in en iyi anlarından bazılarını görün. Uruguaylı forvet, 2018'de katıldı.

Eski CSKA forvet oyuncusu Abel Hernandez'in en iyi anlarından bazılarını görün. Uruguaylı forvet, 2018'de katıldı.
En iyi iletiler: Abel Hernandez
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Spor
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