En iyi iletiler: Abel Hernandez
29 dakika önce
Eski CSKA forvet oyuncusu Abel Hernandez'in en iyi anlarından bazılarını görün. Uruguaylı forvet, 2018'de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
Eski CSKA forvet oyuncusu Abel Hernandez'in en iyi anlarından bazılarını görün. Uruguaylı forvet, 2018'de katıldı.
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