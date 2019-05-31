Son Dakika Haberleri: En iyi iletiler: Andrey Arshavin
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En iyi iletiler: Andrey Arshavin

1 saat önce

Bu hedefleri eski Zenit'ten ileri gelen Andrey Arshavin'den inceleyin. Rus, 1999'da 2009'da ikinci bir döneme geri dönmeden önce, 1999'dan 2009'a kadar kulüpteki ilk büyüsünde 51 gol attığında Zenit için 238 kez oynadı ve burada 45 kez daha yer aldı.

Bu hedefleri eski Zenit'ten ileri gelen Andrey Arshavin'den inceleyin. Rus, 1999'da 2009'da ikinci bir döneme geri dönmeden önce, 1999'dan 2009'a kadar kulüpteki ilk büyüsünde 51 gol attığında Zenit için 238 kez oynadı ve burada 45 kez daha yer aldı.
En iyi iletiler: Andrey Arshavin
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Zenit, Andrei Arshavin, Spor
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