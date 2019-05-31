En iyi iletiler: Andrey Arshavin
1 saat önce
Bu hedefleri eski Zenit'ten ileri gelen Andrey Arshavin'den inceleyin. Rus, 1999'da 2009'da ikinci bir döneme geri dönmeden önce, 1999'dan 2009'a kadar kulüpteki ilk büyüsünde 51 gol attığında Zenit için 238 kez oynadı ve burada 45 kez daha yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Bu hedefleri eski Zenit
'ten ileri gelen Andrey Arshavin
'den inceleyin. Rus, 1999'da 2009'da ikinci bir döneme geri dönmeden önce, 1999'dan 2009'a kadar kulüpteki ilk büyüsünde 51 gol attığında Zenit için 238 kez oynadı ve burada 45 kez daha yer aldı.
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