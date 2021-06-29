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En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var) - Son Dakika

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

29.06.2021 17:22
En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var), System.String[]

Piyasaya çıktığı 2012 yılından bu yana Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde zirveden inmeyen CS: GO, hem profesyonel hem de amatör düzeyde çok önemli oyunculara ev sahipliği yapıyor.

Piyasaya çıktığı 2012 yılından bu yana 'in en çok oynanan oyunlar listesinde zirveden inmeyen CS: GO, hem profesyonel hem de amatör düzeyde çok önemli oyunculara ev sahipliği yapıyor.

Espor ekosisteminde nefes kesen mücadelelere sahne olan CS: GO, yeteneğin ve taktiğin ön planda olduğu bir oyun olması nedeniyle uzmanlaşması hayli zor bir yapım. Bununla birlikte, şu anda dünyanın dört bir yanında usta mertebesine yükselmiş çok sayıda CS: GO oyuncusu bulunuyor. Tabii, bazı isimler var ki, ortaya koydukları performansla diğerlerinden ayrılıyor.

Hemen aşağıda, 2021 yılında en iyi istatistiklere sahip 8 CS: GO oyuncusunu göreceksiniz. Aralarında bir de Türk'ün yer aldığı liste, ikonik FPS yapımında rüştünü ispat etmiş isimlere ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden, verileri ile hazırladığımız listemizde kimler varmış onlara bakalım.

En İyi CS: GO Oyuncuları

1. Mathieu Herbaut (ZywOo)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Listenin ilk sırasında 18589 total kill ve yüzde 41.6 headshot oranı ile Vitality takımında mücadele eden ZywOo yer alıyor. Kariyeri boyunca 21792 round maç yapan oyuncu, toplamda 13479 kez öldü.

Kill/Death oranı 1.38 olan ZywOo'nun round başına rakiplerine verdiği hasar oranı ise yüzde 89.2. Fransız oyuncunun maçlarda en fazla tercih ettiği silah yüzde 35.95 ile AWP olurken, ikinci sırada yüzde 12.7 ile AK47 geliyor.

2. Aleksandr Kostyliev (s1mple)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

İkinci basamakta s1mple takma adıyla bilinen Aleksandr Kostyliev var. ZywOo gibi favori silahı AWP olan Ukraynalı oyuncu, 31185 total kill ve yüzde 41.5 headshot oranına sahip.

Kill/Death oranı 1.33 olan s1mple, round başına rakiplerine yüzde 86.2 oranında hasar veriyor. Kariyeri boyunca 36552 round maç yapan oyuncu, CS: GO macerasına Natus Vincere çatısı altında devam ediyor.

3. Dmitry Sokolov (sh1ro)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Gambit takımında forma giyen 19 yaşındaki Rus oyuncu sh1ro, 14447 total kill ve yüzde 28.1 headshot oranı ile en iyi üçüncü CS: GO oyuncusu konumunda. Kill/Death oranı 1.44 olan oyuncu, round başına rakiplerine yüzde 78.9 oranında hasar veriyor. Kariyeri boyunca 36552 round maç yapan sh1ro, en çok AWP silahını kullanıyor.

4. Andrew Khong (Kaze)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Kariyerini ViCi takımında sürdüren Andrew Khong, nam-ı diğer Kaze, 15937 total kill ve yüzde 30.2 headshot oranına sahip. Kill/ Death oranı 1.32 olan Malezyalı oyuncu, round başına rakiplerine yüzde 80.8 oranında hasar veriyor. Bugüne kadar 20244 maça çıkan Kaze, kariyerinde 12063 kez öldü.

5. Euan Moore (sterling)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Dire Wolves takımında ter döken sterling, 13778 total kill ve yüzde 31.2 headshot oranı ile listeye dördüncü sıradan giriş yapıyor. Kill/Death oranı 1.32 olan oyuncu, round başına rakiplerine yüzde 78.8 oranında hasar veriyor. Kariyeri boyunca 17577 round maç yapan 23 yaşındaki Yeni Zelandalı, 10406 toplam ölüm sayısına sahip.

6. Owen Butterfield (smooya)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Favori silahı AWP olan İngiliz CS: GO oyuncusu smooya, 15105 total kill ve yüzde 27.5 headshot oranına sahip. Kill/Death oranı 1.25 olan isim, round başına rakiplerine yüzde 79.3 oranında hasar veriyor. Movistar Riders takımında forma giyen smooya'nın kariyerinde 19247 round maç bulunuyor.

7. İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Sıra geldi listedeki Türk oyuncumuza. BIG çatısı altında mücadele eden XANTARES, 31777 total kill ve yüzde 53.3 headshot oranı ile en iyi CS: GO oyuncuları listesinde yedinci sırada bulunuyor. Kill/Death oranı 1.20 olan İsmailcan Dörtkardeş, round başına rakiplerine yüzde 88.9 gibi son derece güçlü bir oranda hasar veriyor. Kariyeri boyunca 39015 round maç yapan Türk oyuncu, 26554 toplam ölüm sayısına sahip.

8. Simon Williams (Sico)

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

Renegades takımında mücadele eden Sico, 15638 total kill sayısına sahip. Headshot oranı yüzde 34.4 olan Yeni Zelandalı oyuncu, 1.31 Kill/ Death oranını elinde bulunduruyor. Round başına rakiplerine yüzde 79.8 hasar veren Sico'nun kariyerinde 20514 maç var.

En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var)

oyunlar, Espor, Türk, FPS, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar En İyi İstatistiklere Sahip 8 CS: GO Oyuncusu (Türk de Var) - Son Dakika


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