'En İyi İşveren Markası Takımı' ödülü Turkcell'in oldu - Son Dakika

Turkcell, Türkiye'nin pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ilk ödül seremonisi The Hammers Awards 2021'de, 'En İyi İşveren Markası Takımı' kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu.

Pazarlamasyon tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen The Hammers Awards 2021'de ödüller sahiplerini buldu. Sector Hammers, Channel Hammers ve Special Hammers olmak üzere 3 ana kategori ve 41 alt kategori kapsamında verilen ödüller, kazananlara NFT olarak da verildi. Turkcell'in İç İletişim ve İşveren Markası ekibi, The Hammers Awards'da 'En İyi İşveren Markası Takımı' kategorisinde verilen tek ödülün sahibi oldu.

"LİDERLİK KONUMUMUZU SÜREKLİ KILMAYI AMAÇLIYORUZ"

Konuya ilişkin Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, "İşveren markası alanında teknoloji ve telekomünikasyon firmaları başta olmak üzere, tüm yerli ve yabancı firmalardan ayrışarak liderlik konumumuzu sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Özellikle pandemi sonrası, Esnek Çalışma Modeli'nde çalışan Turkcell'lilerin takım ruhunu ve motivasyonunu güçlü kılacak; güçlü altyapımız ve hızlı teknolojimizden güç alan, sektörde fark yaratan, yenilikçi, ilham veren iletişim ve etkinlik aktivitelerini ortaya koymaya devam ediyoruz. Turkcell olarak insan kaynağına yaptığımız yatırımların ve başarılarımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Bu ödülü aldığımız için ayrıca mutluyuz."

THE HAMMERS AWARDS HAKKINDA

Pazarlamasyon tarafından gerçekleştirilen The Hammers Awards, Türkiye sınırları içerisindeki tüm şirketlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını, Türkiye'nin değerli CMO'larının jüri değerlendirmesiyle ödüllendiren bir ödül programı olarak ön plana çıkıyor. The Hammers Awards için başarı kriteri olarak ekiplerin hazırladıkları proje ve çalışmaların bütçeden bağımsız olarak şirket ve departman hedefleriyle örtüşmesi, sektöre örnek teşkil etmesi ve şirketin karlılığını artırması dikkate alınıyor.