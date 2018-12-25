Son Dakika Haberleri: En İyi Kaleci Elif Küpeli Seçildi

En İyi Kaleci Elif Küpeli Seçildi

7 dakika önce

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı kalecisi Elif Küpeli, en iyi kaleci seçildi.

En İyi Kaleci Elif Küpeli Seçildi, System.String[]
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı kalecisi Elif Küpeli, en iyi kaleci seçildi. Uzun yıllardır Gazinatep Polisgücü Spor'un kalesini koruyan Küpeli, aynı zamanda milli takımda da görev alıyor.

Ödülünü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Koç'tan alan Küpeli, önümüzdeki süreçte de milli takım forması giymeye devam etmek istediğini ve başarılı bir şekilde görevini sürdürmek istediğini ifade etti. Hokey sporunun kendisi için büyük bir tutku olduğunu da dile getiren başarılı sporcu, THF Başkanı Sadık Karakan ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:58 

Türkiye, Alanya, Küpeli, Güncel
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