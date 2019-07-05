En iyi Kaleciler: David Ospina
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Kolombiyalı kaleci David Ospina, 2019'da hareketini kalıcı hale getirmeden önce 2018'de Arsenal'den ödünç alarak SSC Napoli'ye katıldı. Ospina ilk sezonunda Napoli'ye Serie A'da ikinci olan sekiz temiz çarşaf tutarken 24 gösterim yaptı. Kariyerinin en iyi anlarını izle Napoli’de
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
Kolombiyalı kaleci David Ospina
, 2019'da hareketini kalıcı hale getirmeden önce 2018'de Arsenal
'den ödünç alarak SSC Napoli
'ye katıldı. Ospina ilk sezonunda Napoli'ye Serie A'da ikinci olan sekiz temiz çarşaf tutarken 24 gösterim yaptı. Kariyerinin en iyi anlarını izle Napoli'de
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