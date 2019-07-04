Son Dakika Haberleri: En iyi Kaleciler: Kepa Arrizabalaga
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En iyi Kaleciler: Kepa Arrizabalaga

1 saat önce

Kepa Arrizabalaga, 51 maçta 23 temiz çarşaf tuttuktan sonra Premier Lig'de etkileyici bir ilk sezon geçirdi. İspanyolların şimdiye kadarki Chelsea'deki en güzel anlarına göz atın.

Kepa Arrizabalaga, 51 maçta 23 temiz çarşaf tuttuktan sonra Premier Lig'de etkileyici bir ilk sezon geçirdi. İspanyolların şimdiye kadarki Chelsea'deki en güzel anlarına göz atın.
En iyi Kaleciler: Kepa Arrizabalaga
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:05 
Spor
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