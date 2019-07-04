En iyi Kaleciler: Kepa Arrizabalaga
1 saat önce
Kepa Arrizabalaga, 51 maçta 23 temiz çarşaf tuttuktan sonra Premier Lig'de etkileyici bir ilk sezon geçirdi. İspanyolların şimdiye kadarki Chelsea'deki en güzel anlarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:05
Kepa Arrizabalaga, 51 maçta 23 temiz çarşaf tuttuktan sonra Premier Lig'de etkileyici bir ilk sezon geçirdi. İspanyolların şimdiye kadarki Chelsea
'deki en güzel anlarına göz atın.
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