Son Dakika Haberleri: En iyi Kaleciler: Matvey Safonov
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En iyi Kaleciler: Matvey Safonov

1 saat önce

Rus kaleci Matvey Safonov ilk sezonunda Krasnodar'ın ilk takımıyla kalitesini gösterdi. 14 oyun oynayarak sadece sekiz gol yedi ve sekiz temiz çarşaf aldı. İlk sezonundan en iyi anları kontrol et.

Rus kaleci Matvey Safonov ilk sezonunda Krasnodar'ın ilk takımıyla kalitesini gösterdi. 14 oyun oynayarak sadece sekiz gol yedi ve sekiz temiz çarşaf aldı. İlk sezonundan en iyi anları kontrol et.
En iyi Kaleciler: Matvey Safonov
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Krasnodar, Spor
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