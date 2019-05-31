En iyi Kaleciler: Matvey Safonov
1 saat önce
Rus kaleci Matvey Safonov ilk sezonunda Krasnodar'ın ilk takımıyla kalitesini gösterdi. 14 oyun oynayarak sadece sekiz gol yedi ve sekiz temiz çarşaf aldı. İlk sezonundan en iyi anları kontrol et.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Rus kaleci Matvey Safonov ilk sezonunda Krasnodar
'ın ilk takımıyla kalitesini gösterdi. 14 oyun oynayarak sadece sekiz gol yedi ve sekiz temiz çarşaf aldı. İlk sezonundan en iyi anları kontrol et.
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