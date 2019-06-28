En iyi Kaydet: Claudio Bravo - Atlético de Madrid
39 dakika önce
Atlético de Madrid'e karşı Claudio Bravo'dan bu muhteşem tasarruf göz atın. Yannick Carrasco's cross, Antoine Griezmann'ı buldu ve top FC Barcelona ağına yöneldi. Fakat Bravo mucizevi bir şekilde ayağıyla dışarıda tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06
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