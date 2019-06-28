Son Dakika Haberleri: En iyi Kaydet: Claudio Bravo - Atlético de Madrid
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En iyi Kaydet: Claudio Bravo - Atlético de Madrid

39 dakika önce

Atlético de Madrid'e karşı Claudio Bravo'dan bu muhteşem tasarruf göz atın. Yannick Carrasco's cross, Antoine Griezmann'ı buldu ve top FC Barcelona ağına yöneldi. Fakat Bravo mucizevi bir şekilde ayağıyla dışarıda tuttu.

Atlético de Madrid'e karşı Claudio Bravo'dan bu muhteşem tasarruf göz atın. Yannick Carrasco's cross, Antoine Griezmann'ı buldu ve top FC Barcelona ağına yöneldi. Fakat Bravo mucizevi bir şekilde ayağıyla dışarıda tuttu.
En iyi Kaydet: Claudio Bravo - Atlético de Madrid
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06 
Barcelona, Antoine Griezmann, Madrid, Claudio Bravo, Spor
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