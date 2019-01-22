En İyi Konsept Ödülü Infiniti Qx'in
20 dakika önce
CARMEDYA.COM – Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttığı QX Inspiration Concept ile “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekan” ödüllerini kazandı. Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı’ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekan” ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept’e verdi. Model...The post En iyi konsept ödülü Infiniti QX’in appeared first on Carmedya.
CARMEDYA.COM - Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı QX
Inspiration Concept ile "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç mekan" ödüllerini kazandı. Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç mekan" ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept'e verdi. Model ayrıca "en yenilikçi renk, grafik ve materyal" kullanımı ödülünü de kazandı. Infiniti QX 7 farklı kategori vardı Otomotiv üretiminde yer alan 30 baş tasarımcının oylarıyla verilen EyesOn Design Awards, 7 farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor. Infiniti QX Gelecek vizyonu INFINITI'nin Detroit'te sergilediği QX Inspiration Concept, dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da göstermesi adına önemli bir model. Japon DNA'sına sahip olan QX Inspiration Concept'in iç tasarımında geleneksel teknikler ve ince Japon duygusallığından ilham alan el yapımı materyaller kullanılmış. The post En iyi konsept ödülü Infiniti QX'in appeared first on Carmedya.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:35
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