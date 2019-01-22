Son Dakika Haberleri: En İyi Konsept Ödülü Infiniti Qx'in

En İyi Konsept Ödülü Infiniti Qx'in

20 dakika önce

CARMEDYA.COM – Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttığı QX Inspiration Concept ile “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekan” ödüllerini kazandı. Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı’ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekan” ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept’e verdi. Model...The post En iyi konsept ödülü Infiniti QX’in appeared first on Carmedya.

En İyi Konsept Ödülü Infiniti Qx'in, System.String[]
CARMEDYA.COM - Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı QX
Inspiration Concept ile "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç
mekan" ödüllerini kazandı.



Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve
Detroit Otomobil Fuarı'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu
yıl "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç mekan"
ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept'e verdi. Model ayrıca "en
yenilikçi renk, grafik ve materyal" kullanımı ödülünü de kazandı.

Infiniti QX


7 farklı kategori vardı

Otomotiv üretiminde yer alan 30 baş tasarımcının oylarıyla
verilen EyesOn Design Awards, 7 farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların
endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor.

Infiniti QX


Gelecek vizyonu

INFINITI'nin Detroit'te sergilediği QX Inspiration Concept,
dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV
olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da göstermesi adına önemli bir
model. Japon DNA'sına sahip olan QX Inspiration Concept'in iç tasarımında
geleneksel teknikler ve ince Japon duygusallığından ilham alan el yapımı
materyaller kullanılmış.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:35 

Japon, Detroit, Infiniti, Otomobil
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