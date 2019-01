En İyi Konsept Ödülü Infiniti Qx'in

CARMEDYA.COM - Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı QX

Inspiration Concept ile "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç

mekan" ödüllerini kazandı.







Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve

Detroit Otomobil Fuarı'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu

yıl "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç mekan"

ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept'e verdi. Model ayrıca "en

yenilikçi renk, grafik ve materyal" kullanımı ödülünü de kazandı.



Infiniti QX



7 farklı kategori vardı



Otomotiv üretiminde yer alan 30 baş tasarımcının oylarıyla

verilen EyesOn Design Awards, 7 farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların

endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor.



Infiniti QX



Gelecek vizyonu



INFINITI'nin Detroit'te sergilediği QX Inspiration Concept,

dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV

olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da göstermesi adına önemli bir

model. Japon DNA'sına sahip olan QX Inspiration Concept'in iç tasarımında

geleneksel teknikler ve ince Japon duygusallığından ilham alan el yapımı

materyaller kullanılmış.



