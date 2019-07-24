En iyi künefe atan isim belli oldu
38 dakika önce
Hatay'ın kutlu zaferinin 80. Yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 'En İyi Künefe Atma' yarışması düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
Atatürk Park'ında düzenlenen etkinliklerin açılışında,HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş hazırlanan künefeyi havada çevirerek festivalin açılışını yaptı.
Düzenlenen yarışmada,künefe atma konusunda kendine güvenen vatandaşlar hünerlerini sergiledi. Yarışmada, bakır tepsideki künefeleri en yükseğe atarak estetik hareketlerle sağlam bir biçimde döndürmeyi başarabilenCemile Helvacıoğlu birinci, Emine Özdemir ikinci, Necat Süral ise üçüncü oldu.
Dereceye girenler vatandaşlara HBB tarafından çeşitli ödüller verildi.
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