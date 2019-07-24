Son Dakika Haberleri: En iyi künefe atan isim belli oldu
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En iyi künefe atan isim belli oldu

38 dakika önce

Hatay'ın kutlu zaferinin 80. Yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 'En İyi Künefe Atma' yarışması düzenlendi.

En iyi künefe atan isim belli oldu, System.String[]

Atatürk Park'ında düzenlenen etkinliklerin açılışında,HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş hazırlanan künefeyi havada çevirerek festivalin açılışını yaptı.

Düzenlenen yarışmada,künefe atma konusunda kendine güvenen vatandaşlar hünerlerini sergiledi. Yarışmada, bakır tepsideki künefeleri en yükseğe atarak estetik hareketlerle sağlam bir biçimde döndürmeyi başarabilenCemile Helvacıoğlu birinci, Emine Özdemir ikinci, Necat Süral ise üçüncü oldu.

Dereceye girenler vatandaşlara HBB tarafından çeşitli ödüller verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Lütfü Savaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
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