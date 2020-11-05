"En İyi Narkotik Polis Anne" Projesi başladı - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polis Anne" Projesi başladı

05.11.2020 12:23

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukları ve gençleri uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Adıyaman'da da start aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukları ve gençleri uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Adıyaman'da da start aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve Adıyamanlı kadınlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, "Bu Projede uyuşturucu kullanımının sanılanın aksine gizli ortamlarda değil, pek çoğumuzun gözleri önünde ve evlerinde gerçekleştiğine vurgu yapılmaktadır. Yapılan son araştırmada uyuşturucu bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ve yine bu bağımlılarının yüzde 47,5'nin bu maddeleri kendi evlerinde ve neredeyse ailelerinin gözleri önünde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu yüzden en iyi narkotik polisi annedir, diyoruz. Bakanımızın da ifade ettiği üzere, uyuşturucu sorununu yıkacak gücün anne yüreği ve iradesi olduğu ve hiçbir istihbari verinin ise bir annenin hislerinden daha hızlı olamayacağı aşikardır. Yaptığımız saha çalışmalarında anne ve babaların kendi çocukları için benim çocuğum yapmaz yanılgısına düştüğü, kimsenin uyuşturucu kullanımını kendi çocuğuna yakıştıramadığı ve bu nedenle de çocuklarımızın kontrolü açısından zaafa düşüldüğünün görülmesi sonucu En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi başlatılmıştır. Bu mücadele sadece polisiye önlemlerle veya adli çalışmalarla başarılacak bir mücadele değildir. Duyarlı vatandaşlarımız, özellikle de annelerimiz yanımızda olurlarsa, bu sorunu inanın hep birlikte daha çabuk çözeceğimizden en ufak bir şüphemiz yoktur. Yeter ki siz bizimle olun bize destek verin. Bu mücadelede annelerimizin desteklerini de yanımıza alarak evimize kadar giren bu zehirle mücadelede gücümüze güç katacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından uyuşturucu madde ve bağımlılık nedir? Nelere dikkat edilmelidir? Konularında katılımcılara proje hakkında bilgi verilip, uyuşturucu ile mücadele konulu bir sunum yapıldı. - ADIYAMAN

En İyi Narkotik Polis Anne Projesi başladı
En İyi Narkotik Polis Anne Projesi başladı
En İyi Narkotik Polis Anne Projesi başladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'En İyi Narkotik Polis Anne' Projesi başladı - Son Dakika


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