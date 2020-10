'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçiriliyor (AKTÜEL) - Son Dakika

'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçiriliyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nce 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçirilerek, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülmeye başlanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi hep birlikte iş başına dedi. İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Narkolog' projesi kapsamında, 16 bin uyuşturucu bağımlısı bireyle anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette, uyuşturucu bağımlılarının yüzde 90'lık kısmı 'Annenizin mesleğiniz nedir' sorusuna 'Ev hanımı' yanıtını verdi. Anket sonucunun dikkat çekici olması, İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'ni uyuşturucuyla mücadele kapsamında harekete geçirdi. FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME İçişleri Bakanlığı'nın Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile birlikte yürüteceği 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Uyuşturucu bağımlısı bireylerin annelerinin yüzde 90 oranında ev hanımı olduklarının tespit edilmesiyle uyuşturucu kullanımına yönelik önleyici faaliyetler bütününün mikro bazda hayata geçirilmesi hedefleniyor. Uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması hedefleri kapsamında annelerin, çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılmasıyla çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığının büyük oranda önüne geçileceği öngörülüyor.BAKAN SOYLU SÜREKLİ YENİ TEKNOLOJİLER SATIN ALIYORUZİçişleri Bakanı Soylu, proje için hazırlanan videoda, şunları söyledi Aslında tüm olan bitenin hep böyle yerlerde olduğunu zannediyoruz, bizden uzakta, bizim görmediğimiz, bize yakın olmayan yerler. 2017'de uyuşturucudan ölen 941 gencin, sonraki yıl 657 ve geçen yıl ölen 342 gencin de zaten buralarda yaşayıp, buralarda yitip gittiğini düşünüyoruz. Kim bilir belki de onları kimsenin tanımadığını, kimsenin özlemediğini zannediyoruz. Geçen yıl yakaladığımız 11 milyon captagonun, 8,6 milyon ecstasy, 20 ton eroinin, 64 ton esrarın, metamfetaminlerin, kokainlerin ve daha belki adını bile duymadığımız o zehirlerin hepsinin sadece buralarda kullanıldığını düşünüyoruz, zannediyoruz. PKK mağaralarında yakaladığımız uyuşturucu haplar da belki şuralarda bir yerlerdedir. Pek çok uyuşturucu başlığında neredeyse Avrupa 'nın tamamı kadar hatta bazılarında toplamın 2 katı kadar madde yakalaması yapıyoruz. Bu iş için öyle büyük bir maddi kaynak ve insan emeği harcıyoruz ki köpek eğitim merkezlerimiz bile var. Narkotik köpeklerini tıpkı bir okul disiplini içinde yetiştiriyoruz. Sürekli yeni teknolojiler satın alıyoruz. Denizlerde bile uyuşturucu kaçakçısı kovalıyoruz. Bazen başka ülkeler ile ortaklaşa uluslararası sularda operasyon yapıyoruz. Şehirlerin atık sularında bile uyuşturucu madde analizi yapıyoruz ki bir şey kaçırmayalım diye. Son yıllarda kaçak kök kenevir ekimlerini arttırmaya çalıştıklarını, geçen yılın tamamında 42 milyon kök kenevir yakalamışken, bu yılın daha ilk 9 ayında 111 milyon kök kenevir yakaladığımız da belki pek çoğunuzun gözünden kaçmış olabilir. Belki de her şeyin buralarda olup bittiğini düşündüğünüz için aslında uyuşturucu meselesinde hem tehlikeyi hem de Türkiye 'nin verdiği mücadelenin büyüklüğünün ve başarısının yeterince farkında mıyız acaba Oysa her şey buralarda yaşanmıyor. Aslında her şey bizim elimizde. Aslında her şey bizim gözümüzün önünde.'HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE'

Bakan Soylu, Uyuşturucu bağımlılarının üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımlıların yüzde 89,8'inin annesini ev hanımı olduğu ortaya çıktı ve madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap, yüzde 47,5 ile yani 2 kişide 1 kişinin ilk sırada 'kendi evim' çıktı. Yani her şey buralarda değil, bizim gözümüzün önünde oluyor. Onun için diyoruz 'En İyi Narkotik Polisi; Anne'lerimiz. Kıymetli anneler her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi hep birlikte iş başına dedi.