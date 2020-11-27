"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

27.11.2020 16:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın himayesinde başlatılan ve uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Yozgat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" isimli konferans düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın himayesinde başlatılan ve uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Yozgat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" isimli konferans düzenlendi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen konferansa, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis Derneği Başkanı Özlem Esertürk katıldı.

Düzenlenen konferansta konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk," Modern yaşama baktığımızda, hayata devam ederken bazı şeyleri kaçırıyoruz. Kaçırdığımız şeyler birliktelik, aile olma kavramı, çevresel faktörler içerisindeki yaşam mücadelesi. Bu hayat mücadelesi içerisinde bazı gençlerimiz maalesef kötü niyetli insanların kurduğu tuzaklara düşerek madde ile buluşuyor. Madde ile buluşan gençlerimiz eski hayatına dönmekte gayret gösterse de mutlu olamıyor. Bu süreç içerisinde de çocuklarımızın ve çevresinin takibi ile birkaç ipucu yakalayarak önceden müdahale etme imkanımız var. Bu noktada uyuşturucu mücadelemizde aile faktörü önem kazanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak mücadelemizin yanında ailelerin ve bireylerin yalnız olmadığını söylemek isterim. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımıza dair de söz veriyoruz" dedi.

İl genelinde uyuşturucu satıcıları ile alakalı mücadelenin de devam ettiğini söyleyen Esertürk, "Yozgat'taki vatandaşlarımız şuna emin olsun ki; hiçbir art niyetli kimseye Yozgat'ın sokaklarında, izbe köşelerinde bir maddenin satımı ile alakalı hiçbir alan bırakmayacağız. Onlarla mücadelemiz 24 saat devam edecek. Onlarla hukuksal anlamda ve polislik mücadelemizde kararlıyız. Bu maddenin satılmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ama madde ile buluşan ve daha sonraki süreçlerde bunun kısmen bağımlısı olan gençlere de seslenmek istiyorum. Sizi bekleyen güzel bir hayat var. Seçiminizi lütfen o hayattan ve ailenizden yana kullanın. Size çeşitli vaatlerle gelen veya hoş gelecek yaklaşımlarla yanınıza yaklaşan, size arkadaşmış gibi gözüken veya kullanan, ruhunuzu teslim alan bu illeti size ulaştırmaya çalışan insanlara müsaade etmeyin. Bilin ki, onlar sizin düşmanınız. Onlar sizin hayatınızı elinizden alıp götürecekler. Bu mücadeleyi Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk'ün koordinesinde aynı zamanda şube müdürlüğümüzün de alandaki çalışmaları ile Yozgat'ta bu mücadeleyi en üst safhaya çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk ise,"Bugün burada toplanmamızın amacı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun En İyi Narkotik Polisi Anne adlı projesini Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube

Suçlarla Mücadele ve Yozgat Polis Eşleri derneği olarak ortak çalışma sonucunda bir sunum hazırlamak. Özellikle bu projenin amacı uyuşturucu madde kullanan tüm genç arkadaşlarımızı bu illetten kurtarma hedefiyle annelerimizin farkındalığını arttırmak. Bu nedenle de bize düşen görev Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak hepimiz birer anneyiz. Annelerimiz çocuklarına bir şekilde çevresini, arkadaşlarını daha duyalı takip etmeli. Bu mücadeleyi gerçekten yoğun bir şekilde fedakarlık yaparak gerçekleştirmiş olan Ayla hanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayla hanım bu mücadelede evladını kurtarmış, mutlu sona erişmiş ailelerden biri. Fakat bu yolculukta gerçekten çok zorlu aşamalardan geçti. Bu zorlu süreçte neler yaşadığını ve hissettiğini kendisi anlatacak" ifadelerini kullandı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" seçilen Ayla Ceylan da, "Bu uyuşturucu illeti çok kirli bir şey. Başlangıçta eşimle birlikte öğrenince çok üzüldük. Üzüldük ama uyuşturucunun bu kadar tehlikeli ve kötü sonuçlar doğuracağını bilmiyorduk. Yaşadıkça öğrendik. Duyduğumuzdaki şoku atlattıktan sonra çocuğumuzu kurtarmak için yollar aramaya başladık ve her türlü mücadeleyi yaptık. Çocuğumu öncelikle çevresinden uzaklaştırdım. Kendim çalışmaya başladım. Sadece çocuğum atlatmaya çalışmadı onunla birlikte biz de bu zorlu süreci atlatmaya çalıştık. Ama bu uyuşturucu illeti çok kötü bir şey tabiri caizse ocakları dağıtıyor. Sadece kullanan kişinin hayatını mahvetmiyor. Ailesine de zarar veriyor. Devletimiz bu süreçte bizim hep yanımızda oldu. Uyuşturucuya bulaşan çocuklarımıza destek veren memurlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT

En İyi Narkotik Polisi Anne konferansı düzenlendi
En İyi Narkotik Polisi Anne konferansı düzenlendi
En İyi Narkotik Polisi Anne konferansı düzenlendi
En İyi Narkotik Polisi Anne konferansı düzenlendi
En İyi Narkotik Polisi Anne konferansı düzenlendi

Süleyman Soylu, Narkotik, Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konferansı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek         
16:04
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı         
15:27
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi         
14:44
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 16:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei