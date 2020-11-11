Zonguldak'ta "En iyi narkotik polisi; anne" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "en iyi narkotik polisi; anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından polis eşlerinin katıldığı 50 kişiden oluşan annelere uzaktan bağlantı uygulaması aracılığıyla En iyi Narkotik Polisi Anne modülü ile Narko-Rehber bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

"En iyi narkotik polisi; anne" projesi Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zonguldak'ta yaşayan annelere ve anne adaylarına değişik zamanlarda belli periyotlar içerisinde teknolojinin kullanılmasıyla Narko-Rehber eğitimleri yapılacak.

Bu yöntem ile Zonguldak'taki hedef kitle olan daha fazla anneye ulaşıp, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukları koruma yöntemleri anlatılacak ve "UYUMA" aplikasyonu tanıtılacak. - ZONGULDAK