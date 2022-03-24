'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor - Son Dakika
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'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

24.03.2022 14:44
'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seminer düzenlendi.

'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seminer düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko- Rehber personelince Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı pazar yerinde ve Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde "En iyi narkotik polisi anne" Projesi tanıtımı yapılırken, "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında kurulan stantta da vatandaşlar bilgilendirildi.

Narko-Rehber personelince Sarıgöl Belediyesi Konferans salonunda 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtım semineri yapılarak, Sarıgöl'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sarıgöl Halkının huzur ve güvenliği için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - MANİSA

'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor
'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

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Hisarcık, Narkotik, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor - Son Dakika


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