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"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor

03.11.2021 13:37

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, 'Narkorehber' ve 'Narkonokta' faaliyetleri ile, Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek, bin 256'sı anne ve anne adayı olmak üzere toplamda bin 714 kişiye farkındalık oluşturuldu.

Öte yandan zaman zaman açılan 'Narkonokta' standında 2 bin 195 kişiye bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, 'UYUMA' uygulaması konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN

En İyi Narkotik Polisi: Anne projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor
En İyi Narkotik Polisi: Anne projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor
En İyi Narkotik Polisi: Anne projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Narkotik, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Erzincan'da faaliyetlere devam ediyor - Son Dakika
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