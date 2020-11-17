"En iyi narkotik polisi: Anne" projesi hayata geçti - Son Dakika

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Kastamonu'da hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen ay hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından başta anneler olmak üzere ailelere yönelik, uyuşturucu kullanımının henüz başlanmadan önüne geçme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Kastamonu'nun en işlek yerlerinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince stant açılarak broşürler dağıtıldı ve başta anneler olmak üzere ailelere uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukların korunma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği 'uyuma' uygulamasını tanıttı. - KASTAMONU