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"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında stant kuruldu - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında stant kuruldu

16.09.2021 11:04

Bilecik'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında stant kuruldu. Bilecik, Bozüyük ilçesi Vezirhan ve Dodurga beldeleri kurulan 'Narko Nokta' stantlarında uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması kapsamında kapsamında 970 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca stantlarda amaca uygun broşür ve materyaller dağıtıldı. - BİLECİK

En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında stant kuruldu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında stant kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında stant kuruldu - Son Dakika
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