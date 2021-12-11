En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında velilere narko rehber eğitimi veriliyor - Son Dakika

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Manavgat'ta bulunan okullarda velilere yönelik narko rehber eğitimleri veriliyor.

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimlerinde velilerin uyuşturucu ile mücadele konusunda dikkatli olmaları istendi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli narko rehber kursiyerliği bulunan memur tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Manavgat'ta bulunan okullarda narko rehber eğitimleri aralıksız sürdürülüyor.

Ali İhsan Barut İlkokulu ve Manavgat Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi öğretmenleri ile Sorgun Mahallesinde ikamet eden mahalle sakinleri, 75. Yıl İlk ve Ortaokulu ve Manavgat Ticaret Meslek Lisesi öğrenci velileri ve öğretmenlerine olmak üzere yaklaşık 150 kişiye yüz yüze, Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan personellere ise uzaktan eğitim şekliyle 12 kişiye bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. - ANTALYA