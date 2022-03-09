"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında okullarda bilgilendirme yapılıyor - Son Dakika
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"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında okullarda bilgilendirme yapılıyor

09.03.2022 11:15
"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında okullarda bilgilendirme yapılıyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TED Edirne Kolejinde idareci ve öğretmenleri uyuşturucu bağımlığıyla mücadeleyle konusunda bilgilendirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TED Edirne Kolejinde idareci ve öğretmenleri uyuşturucu bağımlığıyla mücadeleyle konusunda bilgilendirildi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında okulda düzenlenen eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru tarafından idareci ve öğretmenlere uyuşturucu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi verildi.

Madde bağımlılığının anlatıldığı eğitimde, bağımlılığın fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtileri, uyuşturucu madde kullanımı risk analizleri gibi konularda sunum yapıldı.

YORUMLAR
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında okullarda bilgilendirme yapılıyor - Son Dakika


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