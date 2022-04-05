'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ, ANNE' PROJESİ TANITIMINDA POLİSİ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR - Son Dakika
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'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ, ANNE' PROJESİ TANITIMINDA POLİSİ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

05.04.2022 10:45

SAMSUN'da narkotik polisi, 'En iyi narkotik polisi, anne' projesini tanıtmak için gititği Roman vatandaşların yaşadığı mahallede alkışlarla karşılandı.

SAMSUN'da narkotik polisi, 'En iyi narkotik polisi, anne' projesini tanıtmak için gititği Roman vatandaşların yaşadığı mahallede alkışlarla karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'En iyi narkotik polisi, anne' projesi hazırladı. Ekipler, Canik ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ne giderek aileleri bilgilendirdi. Roman vatandaşların yaşadığı mahallede polis ekipleri alkışlarla karşılandı. Gençlerin ve kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan polis ekipleri projeyi tanıttı.

'EL ELE VERECEĞİZ, UYUŞTURUCUYU BİTİRECEĞİZ'

Polisleri alkışlayarak karşılayan Roman Hakları Koruma Fedarasyonu Başkanı Mümin Ergüler, "Biz uyuşturucunun yok olmasını istiyoruz. Eğer ki biz bu ufak bir yaraya merhem olmazsak, bu yara yarın kansere çevirecek. Bu yaranın daha sonra tedavi olma şansı yok. Benim istediğim emniyetten buna artık tamamen bir çözüm bulmaları. Bunların uyuşturucu ile bir şey olacağı yok. Bu gençlik öldükten sonra okuma olmaz, yazma olmaz, bunlardan polis memuru çıkmaz, doktor çıkmaz, avukat çıkmaz gençlik elimizde eriyip gider. Bu şekilde biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bunun çaresini bulacağız. Hep beraber birbirimizi bırakmayacağız. Emniyet bizimle, biz emniyette olacağız. Birlik olup bunu yok edeceğiz. Sen burda uyuşturucu satacaksın diye para kazanacaksın diye biz buna göz yumamayız. Herkes elini taşın altına koysun. Allah için mücadelesini yapsın" dedi.

Polis ekipleri ayrıca, 'Uyuma' uygulamasını tanıtarak vatandaşları mücadeleye katkı sunmaya çağırdı.

'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ, ANNE' PROJESİ TANITIMINDA POLİSİ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ, ANNE' PROJESİ TANITIMINDA POLİSİ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ, ANNE' PROJESİ TANITIMINDA POLİSİ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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