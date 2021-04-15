"En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerleri Kastamonu'da devam ediyor - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerleri Kastamonu'da devam ediyor

15.04.2021 09:49

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7 ilçede daha kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7 ilçede daha kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında; Kastamonu'da İhsangazi, İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarından oluşan toplam 418'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 545 kişiye proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - KASTAMONU

En İyi Narkotik Polisi Anne seminerleri Kastamonu'da devam ediyor
En İyi Narkotik Polisi Anne seminerleri Kastamonu'da devam ediyor
En İyi Narkotik Polisi Anne seminerleri Kastamonu'da devam ediyor
En İyi Narkotik Polisi Anne seminerleri Kastamonu'da devam ediyor

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'En İyi Narkotik Polisi Anne' seminerleri Kastamonu'da devam ediyor - Son Dakika


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