Son Dakika Haberleri: En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar
Son Dakika Teknoloji Haber

En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar

48 dakika önce

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) öncülüğünde TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen, yenilikçi fikirlerin yeni nesil otomobilleri tasarlamak için...

En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar, System.String[]
Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) öncülüğünde TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen, yenilikçi fikirlerin yeni nesil otomobilleri tasarlamak için kullanılacağı "AutoMechaton" etkinliği başladı.
GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GETHAM'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukluklarında "Kara Şimşek", "Uzay Yolu" gibi filmleri izleyerek hayaller kurduklarını, bugünün gençlerinin de bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.
TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da şehrin genç nüfusuna dikkati çekerek, onları yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Gençlerin tecrübe kazanması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sarıca, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmeye gayret ettiklerinin altını çizdi.
Sarıca, "AutoMechaton" etkinliğinin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, etkinlikte tatlı bir rekabet yaşanacağını belirtti.
Etkinlik kapsamında bir araya gelen çoğu üniversite öğrencisi gençler, 3 günde hayallerindeki otomobilleri tasarlayarak prototipini yapmaya çalışacaklar. Yapılacak değerlendirmede birinci olacak gruba 2 bin 500 lira ödül verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Gaziantep, Genç, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın yol arkadaşı, kurulacağı iddia edilen yeni partinin hedeflerini anlattı İş yapmak için buluştuğu Mısırlı genç, 20 bin dolarını böyle çaldı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]