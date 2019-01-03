En İyi Patates Kızartması Hangisi? - Test Ettik

Bu videoda farklı fast food markalarının patates kızartmalarını test ediyoruz ve hangilerini daha çok beğendiğimizi söylüyoruz.

Bu videoda farklı fast food markalarının patates kızartmalarını test ediyoruz ve hangilerini daha çok beğendiğimizi söylüyoruz. Menüde Burger King, McDonald's, KFC, Popeyes, Carl's JR restoranlarında satılan patates kızartmaları var.

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