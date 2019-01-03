Son Dakika Haberleri: En İyi Patates Kızartması Hangisi? - Test Ettik

En İyi Patates Kızartması Hangisi? - Test Ettik

1 saat önce

Bu videoda farklı fast food markalarının patates kızartmalarını test ediyoruz ve hangilerini daha çok beğendiğimizi söylüyoruz.

Bu videoda farklı fast food markalarının patates kızartmalarını test ediyoruz ve hangilerini daha çok beğendiğimizi söylüyoruz. Menüde Burger King, McDonald's, KFC, Popeyes, Carl's JR restoranlarında satılan patates kızartmaları var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:48 Kaynak: Youtube

Popeyes, Burger King, Genel
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