En İyi Playstation 5 Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
En İyi Playstation 5 Oyunları

En İyi Playstation 5 Oyunları

29.03.2021 09:41

İlerleyen zamanlarda çıkacak ve mevcut yayınlanmış olan en iyi Playstation 5 oyunlarının hepsi listemizde, tüm bu oyunlara yer ayırdık. Yeni nesil konsollarda yayınlanan oyunlar merak toplamaya devam ediyor. İşte en iyi Playstation 5 oyunları...

Geçtiğimiz senenin sonlarından itibaren adından sıkça söz ettirmeye devam eden Playstation 5 'in henüz güçlü bir oyun içeriği olmadığı gerçek. Fakat CEO Jim Ryan'ın yaptığı açıklamaya göre; yeni olan konsol, tarihin en güçlü kadrosuna ev sahipliği yapacak. İlerleyen zamanlarda çıkacak ve mevcut yayınlanmış olan en iyi Playstation 5 oyunlarının hepsi listemizde, tüm bu oyunlara yer ayırdık. Gelin hep beraber yeni nesil için en iyilerini yakından inceleyelim.

Ayrıca şu da bilinmelidir ki hazırlanılan liste, herhangi bir sıralama içermeksizin yapılmıştır. Liste içerisinde yer alan tüm oyunlar aynı kategori üzerinde değerlendirilmiştir. Favori oyunlarınızı ve sizin adınıza ilk 10 listesini belirttik.

YAYINLANAN EN İYİ PLAYSTATION 5 OYUNLARI

Bu nesil içerisinde karşımıza hem yeni yüzlerden oluşacak seriler, hem de daha önceden tanıdığımız serilerden bir kadro çıkacak. Durum bu şekilde olunca listenin tepesinde önce deneme şansını yakaladığımız oyunlara yer verdik. Bugüne kadar yayınlanan en iyi oyunlar içerisinde özel oyunlar ve tanıdığımız seriler de bulunuyor.

En İyi Playstation 5 Oyunları aşağıdaki şekildeki gibidir:

  • Demon's Souls
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Sackboy: Büyük Macer
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  • Destruction AllStars
  • Resident Evil Village
  • Hogwarts Legacy
  • Returnal
  • Gran Turismo 7
  • Horizon Forbidden West
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

PlayStation 5, oyunlar, CEO, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar En İyi Playstation 5 Oyunları - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu
00:36 Büyük final öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal!
00:29 ABD'den 2. tura kalan seçimlerle alakalı ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
00:27 Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger'den özeleştiri: Eleştiriler haklı, oylar beklentilerimizin altında
00:24 Ali Koç'un canını sıkacak cevap! Sadettin Saran'ın açıklaması Fenerbahçelileri havalara uçurdu
00:21 Sarıgül'den Sinan Oğan'a çağrı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
00:18 İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City
00:09 Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
00:09 Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
23:47 Kupayı bir Türk alacak! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 03:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: En İyi Playstation 5 Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement