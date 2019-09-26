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"En İyi Restore Edilen Ev"e ödül verildi

24 dakika önce

"En İyi Restore Edilen Ev"e ödül verildi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 120 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev" plaketi çakıldıKARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık"...

"En İyi Restore Edilen Ev"e ödül verildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 120 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev" plaketi çakıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında 120 yıllık Guburoğlu Evi'ne "En İyi Restore Edilen Ev" plaketi çakıldı.

Emine Vergili tarafından geçen yıl başlanan restorasyonun tamamlanmasının ardından hizmete giren Guburoğlu Evi, festival jürisi tarafından "En İyi Restore Edilen Ev" ödülüne layık görülürken, plaket çakma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun en önemli değerlerinin evleri olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun korunmadaki başarısının Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Köse, "Bunların korunması, sürdürülebilir olması ve sonraki kuşaklara aktarılması son derece önemli. Emin Vergili bizlere teşekkür ediyor ama bizim onlara öncelikle teşekkür etmemiz lazım. Seçici kurul üyelerimizle birçok eve baktık değerlendirme yaptık, çok güzel bir restorasyon çalışması yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Evin zemin katını dolaştım beni heyecanlandırdı. Eve çok zarif bir kadın elinin değdiği belli. Evin sadece restorasyonu değil, dekorasyonu da çok incelikle yapılmış, emek verilmiş" dedi.

Emine Vergili de "En İyi Restore Edilen Ev" ödülünün kendilerine verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu ve Emine Vergili tarafından "En İyi Restore Edilen Ev" plaketi çakıldı.

Daha sonra protokol ve konuklar tarafından restore edilen ev gezildi.

En İyi Restore Edilen Ev e ödül verildi

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
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