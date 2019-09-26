"En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En iyi restore edilen ev" ödülü verildi.



Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen Emine Vergili'ye ait Guburoğlu Evi'ne verilen ödül dolayısıyla tören düzenlendi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, törende yaptığı konuşmada, Safranbolu'nun değerlerinin ayakta tutulduğunu ve geleceğe bırakıldığını söyledi.

Festivalin en büyük kazanımlarından birisinin kültürel bakımdan elde edilen kazanımlar olduğuna dikkat çeken Köse, restorasyon için ev sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.



Araştırmacı Yazar Aytekin Kuş'tan ev hakkında detaylı bilgileri dinleyen protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra tarihi evi gezdi.

Ayrıca festival kapsamında bugün Muallimler Birliği'nde Altın Safran Belgesel Film Festivali Fotoğraf Yarışması Seçme, Doğanın Sanatı "Safran" Fotoğraf, Beyaz Camın Ünlüleri Siyah Bayaz Fotoğraf, Zağferan Karma Sanat sergileri açıldı, "Türkiye'de Belgesel Film Tarihi: Yönetmenler ve Filmler" ile "Belgesel Filmde Proje Oluşturulması ve Süreç Yönetimi" panelleri verildi, Hamit Yalçın ile portre atölyesi uygulamalı eğitimi alındı.