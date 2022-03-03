En İyi Sanal Pos Hizmeti PayFix - Son Dakika
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En İyi Sanal Pos Hizmeti PayFix

03.03.2022 15:19
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En İyi Sanal Pos Hizmeti PayFix

PayFix Sanal Pos nasıl kullanılır? Komisyon oranları nedir? Yeni nesil dijital cüzdan kolay vede ücretsiz tahsilat işlemleri

Payfix Sanal Pos ile güvenli hızlı bir şekilde ödemelerinizi alın Teknoloji hızla gelişiyor ve artık insanlar temel ihtiyaçlarını dahi online olarak satın alıyor. Bu nedenle de internet üzerinden hizmet Verne işletmeler, sanal pos aracılığı ile para akışını sağlayabiliyor. Sanal pos, uzun yıllar bir bankacılık ürünü olarak kullanıldı. Ancak dijital cüzdanların gelişmesi ile birlikte, arık daha hızlı ve güvenilir sanal pos uygulamaları devreye girdi. Bunlardan en yenilikçisi Payfix Sanal Pos da artık internet üzerinden satış yapmak isteyen işletmelerin hizmetinde.Payfix 2018 yılında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından lisanslandırılan bir dijital ödeme sistemidir. Hem kurumsal, hem de bireysel anlamda hizmet veren bu sistem sayesinde tüm bankacılık işlemleri artık tek kanaldan yönetilebiliyor. Üstelik sistemin kurumsal anlamda, kullanıcılarına sağladığı pek çok avantaj da bulunuyor. Bunların başında güvenli, hızlı ve masrafsız bir işleyişe sahip olan sanal pos işlemleri de bulunuyor. İşte bu sistemin sunduğu ayrıcalıklarla dolu sanal pos hizmetinin kullanıcılarına sunduğu bazı avantajlar; Herhangi bir aracıya ihtiyaç duymaksızın, ürünlerinizi direkt nihai tüketici ile buluşturabilirsiniz, Sektördeki Pazar payını genişletebilir ve hedef müşterilerinize ulaşabilirsiniz, İşletmeniz için ayıracağınız muhasebe ve finans giderlerini büyük ölçüde düşürebilirsiniz, İptal ve iadelerden doğan para akışını Payfix dijital cüzdan ile çok daha hızlı kontrol edebilirsiniz, Sistemin aracılık ettiği pazarlama faaliyetlerinden faydalanabilir ve satışlarınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz, Kredi kartı, banka kartı, EFT ve havale gibi klasik bankacılık ürünlerini kullanmayan insanlara dahi bu sistem aracılığı ile ulaşabilir ve satışlarınızı yine bu sistem aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz, Bankacılık pos sistemlerine nazaran daha kısa sürede müşteri taleplerine karşılık verebilir ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetinizin artmasını sağlayabilirsiniz, Güncel kampanyalarile anında haberdar olabilirsiniz, Sanal pos sistemini kullanmak için öncelikle sisteme, Payfix kurumsal adımdan üyelik oluşturmalısınız. Akabinde sizinle iletişime geçecek olan sistem yetkilileri sayesinde, çok kısa sürede, gereksiz prosedürler ile uğraşmadan sanal pos sahibi olabilirsiniz.

PayFix Tahsilat İşlemleri

Sanal pos kullanıcıları, genellikle ayda bir ya da iki kez tahsilat almaktadır. Ancak bu sistem sayesinde tek tıkla ya da tekrarlı tahsilat almak mümkündür. Üstelik bu işlemler için, bankacılık sisteminde olduğu gibi saatlerce, hatta günlerce sürecek bir prosedür izlemenize gerek bulunmamaktadır. İnternet üzerinde satışını yapacağınız ürünlere özel bir link geliştirilerek, ek tıkla ödeme almanız sağlanmaktadır. Üstelik müşteriniz hangi bankanın kartını kullanıyor olursa olsun, tutar direkt olarak pos hesabınıza aktarılmaktadır. Tekrarlı tahsilat işlemleri, genellikle abonelik yapan müşterilerinizden gelecek tutarlar için uygulanmaktadır. Eğer işletmeniz dijital hizmet sağlayıcı gibi abonelik gerektiren bir sektörde hizmet veriyor ise, Payfix tekrarlı tahsilat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu sistem aracılığı ile müşterilerinizin kart bilgilerini sistemlerinizde, güvenle saklayabilirsiniz. Sizler de hem satışlarınızı artıracak, hem de müşteri memnuniyeti konusunda işletmenizi ön plana çıkaracak ödeme çözümleri ile tanışmak isterseniz hemen Payfixli olun Alışveriş yapma imkanlarını kaçırmayın.Kaynak: https://www.payfix.com.tr

YORUMLAR
500
PayFix Yeni Nesil Dijital Cüzdan PayFix Yeni Nesil Dijital Cüzdan 'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak 'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak

İnternet, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika En İyi Sanal Pos Hizmeti PayFix - Son Dakika


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