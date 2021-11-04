En iyi satış yapan acenteler ödüllendirildi - Son Dakika

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Calista luxury Resort Hotel, her yıl geleneksel hale getirdiği "Booker Escape" adlı tatil programıyla 2021 yaz sezonunda en iyi satış gerçekleştiren acenteleri düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Otelde gerçekleştirilen törene, çok sayıda yerli ve yabancı turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, törende yaptığı konuşmada, tüm dünyada insanların pandemiyle birlikte yeni bir yaşam tarzına geçmek zorunda kaldığına ve bu yaşam tarzına her bir bireyin hazır olması gerektiğine dikkati çekti.

Salgından fazla olumsuz etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten Kızıldağ, Türk turizm sektörünün süreci çok iyi yöneterek diğer destinasyonlara oranla daha çabuk toparlandığını kaydetti.

Zor günlerde dayanışma içerisinde olmanın önemini vurgulayan Kızıldağ, "Böyle zorlu bir süreçte ülkemize ve otelimize göstermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür etmek adına partnerlerimizle bir araya geldik." dedi.

Program ödül töreninin ardından canlı müzik dinletisiyle devam etti.