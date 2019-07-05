Son Dakika Haberleri: En iyi savunucular: Raúl Albiol
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En iyi savunucular: Raúl Albiol

29 dakika önce

İspanya'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.

İspanya'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.
En iyi savunucular: Raúl Albiol
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
İspanya, Napoli, Spor
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