En iyi savunucular: Raúl Albiol
29 dakika önce
İspanya'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli
'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.
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