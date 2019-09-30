"En iyi şekilde Çarşamba'yı temsil ettik"

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda Çarşamba'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini ve yöresel ürünleri misafirlere tanıttıklarını söyledi.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Fuarı'nın gerçekleştirildiğine işaret etti.

Fuarda Çarşamba Belediyesi, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası olarak yerlerini aldıklarını ifade eden Aydemir, ilçeye ait ürünleri ve yöresel yemekleri misafirlere tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

"Fuar için bizlerle bir arada çalışan ve bizlere destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Osman Akman'a da teşekkür etmek istiyorum." diyen Aydemir, şunları kaydetti:

"Onların da destekleri ve çabaları ile hem yöresel ürünlerimizi hem de yöresel yemeklerimizi tanıttık. Çarşamba'da üretimi gerçekleştirilen kivi, fındık ve örtü altı üretim yani seracılık konusunda da misafirlerimizi bilgilendirdik. Çarşamba'nın tanıtımı için bu fuar önemliydi ve biz de ilçemizi ve ilçemizin ürünlerini en iyi şekilde tanıtarak ilçemizi temsil ettik."

Başta Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir olmak üzere pek çok misafirin Çarşamba standını ziyaret ettiğini söyleyen Aydemir, "Kırçandan yöresel turşularımıza, keşkekten aşureye, yumurta topuk ayakkabıdan sekiz köşe kaskete kadar elimizden geldiğince misafirlerimizi bilgi sahibi yapmaya çalıştık. Çarşamba'nın tanıtımına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da Çarşamba'mızı tanıtmak adına elimizden gelen çalışmaları yapacağız." diye konuştu.