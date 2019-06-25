Son Dakika Haberleri: "En iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz"
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"En iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz"

54 dakika önce

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Uslu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün herkese en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Uslu, "Bizler kurum olarak yaşlılara, çocuklara, kadınlara, şahit yakınları ve gazilerimiz ile çok sayıda vatandaşa en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Basınımız bizim gibi sahada dolaşıyor belki bizim rastlayamadığımız vakadan haberdar olabiliyor. İşte bu noktada hizmetin ihtiyacı olana hızlıca ulaşabilmesi açısından basının bizi haberdar etmesi yani ki işbirliği halinde çalışmamız önemli." dedi.
Uslu, kurumun çalışmalarını takip edilerek gerek hizmet alanının gerekse hizmet çeşitlerinin kamuoyuna duyurulma kanalı olarak da medyanın önemli olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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