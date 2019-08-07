En İyi Sezon Öncesi Eğitim Hedefleri
1 saat önce
Sezon öncesi 2019-20 arasındaki Saray eğitiminden en iyi hedeflere göz atın. Andros Townsend, Christian Benteke, James McArthur ve diğerlerinden gelen grevler.
Sezon öncesi 2019-20 arasındaki Saray
eğitiminden en iyi hedeflere göz atın. Andros Townsend, Christian Benteke
, James McArthur ve diğerlerinden gelen grevler.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55
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