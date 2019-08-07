Son Dakika Haberleri: En İyi Sezon Öncesi Eğitim Hedefleri
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En İyi Sezon Öncesi Eğitim Hedefleri

1 saat önce

Sezon öncesi 2019-20 arasındaki Saray eğitiminden en iyi hedeflere göz atın. Andros Townsend, Christian Benteke, James McArthur ve diğerlerinden gelen grevler.

Sezon öncesi 2019-20 arasındaki Saray eğitiminden en iyi hedeflere göz atın. Andros Townsend, Christian Benteke, James McArthur ve diğerlerinden gelen grevler.
Christian Benteke, Saray, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55 
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