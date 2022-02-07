En iyi şirketlerin çoğu iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini tutturamadı - Son Dakika

Yapılan bir araştırmada, dünyanın en iyi şirketlerinin çoğunluğunun iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarındaki hedeflerini tutturamadığı ortaya konuldu.

BBC'nin haberine göre, kar amacı gütmeyen New Climate Enstitüsü ve Carbon Market Watch, net sıfıra ulaşmak ve gaz emisyonlarını azaltmak için şirketlerin kamuoyuna açıkladığı stratejilerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Bazı şirketlerin iklim değişikliği ile mücadeleye dair ilerlemelerine ilişkin abartılı ya da yanlış bilgi verdiği görülen raporda, Google, Amazon, Ikea, Apple ve Nestle gibi şirketlerin de iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında yeterince ilerleme kaydetmediği ortaya konuldu.

25 şirketi kapsayan çalışmada, büyük şirketlerin çoğunluğunun belirledikleri hedefi tutturamadıkları öne sürüldü.

Amazon'dan yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin ciddi bir sorun oluşturduğu ve bu yüzden şirket hedeflerinin iddialı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2040'a kadar sıfır karbona ulaşma hedefinin bir parçası olarak, 2050 yılına kadar şirket operasyonlarının yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle güçlendirilmesi yolunda ilerleme olduğu kaydedildi.

Nestle'den yapılan açıklamada da "İklim değişikliği konusundaki eylemlerimizin ve taahhütlerimizin incelenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, New Climate Enstitüsü'nün Kurumsal İklim Sorumluluğu İzleme (CCRM) raporu, yaklaşımımızı anlayamıyor ve mühim yanlışlıklar barındırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Google 2030 yılına kadar sıfır karbonu, Ikea 2030 yılına kadar "iklim-pozitif" olmayı taahhüt ediyor.

Raporda, 25 şirketten sadece Maersk, Vodafone ve Deutsche Telekom'un üretim ve tedarik zincirlerinden karbon emisyonlarının yüzde 90'ını ortadan kaldırmaya kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.