Son Dakika Haberleri: En İyi 'Tarım' Fotoğrafları

En İyi 'Tarım' Fotoğrafları

1 saat önce

Tarımın sanat halini gözler önüne seren 'Tarım ve Risk' konulu fotoğraf yarışmasında birinciliği 'Köyde Yaşam' eseriyle Orhan Tanhan kazandı.

En İyi 'Tarım' Fotoğrafları, System.String[]
Tarımın sanat halini gözler önüne seren 'Tarım ve Risk' konulu fotoğraf yarışmasında birinciliği 'Köyde Yaşam' eseriyle Orhan Tanhan kazandı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen "Tarım ve Risk" konulu Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Yarışmada birinciliği "Köyde Yaşam" eseriyle Orhan Tanhan, ikinciliği "Karda Tarım" eseriyle Ercan Ulu ve üçüncülüğü "İki Ağaç" eseriyle Ekrem Şahin aldı. Mansiyon ödülleri ise, "Suyun Ayak Sesi" eseriyle İskender Selçuk'un, "Süt Sağımı" eseriyle Ali Can'ın, "Soğan" eseriyle Bülent Kaplan'ın ve "Lahana Tarlası" eseriyle Kemal Vurgun'un oldu.

TARSİM Fotoğraf Yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemine vurgu yapılarak; bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ediliyor ve Tarım Sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

4'üncüsü gerçekleştirilen Yarışma için başvurular, geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve 31 Aralık'ta sona ermişti. Sonuçların tamamına, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun internet sitesi tfsf.org.tr'den ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak Basit Cinsel SaldırıÜmit Karan Hakkında Zorla Getirilme Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En İyi 'Tarım' Fotoğrafları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]