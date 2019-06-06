En İyi Tasarruf: En İyi Vicente Guaita 2018/19
1 saat önce
2018 yazında Crystal Palace'a katıldıktan sonra Vicente Guaita'nın ilk sezonu tüm beklentileri aştı. İspanyol, sekiz temiz çarşaf tuttu ve Premier Lig'de yalnızca 23 gol attı. 2018/19 sezonundaki en iyi tasarruflarından bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06
2018 yazında Crystal Palace
'a katıldıktan sonra Vicente Guaita'nın ilk sezonu tüm beklentileri aştı. İspanyol, sekiz temiz çarşaf tuttu ve Premier Lig'de yalnızca 23 gol attı. 2018/19 sezonundaki en iyi tasarruflarından bazılarına göz atın.
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