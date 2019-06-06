Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: En İyi Vicente Guaita 2018/19
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En İyi Tasarruf: En İyi Vicente Guaita 2018/19

1 saat önce

2018 yazında Crystal Palace'a katıldıktan sonra Vicente Guaita'nın ilk sezonu tüm beklentileri aştı. İspanyol, sekiz temiz çarşaf tuttu ve Premier Lig'de yalnızca 23 gol attı. 2018/19 sezonundaki en iyi tasarruflarından bazılarına göz atın.

2018 yazında Crystal Palace'a katıldıktan sonra Vicente Guaita'nın ilk sezonu tüm beklentileri aştı. İspanyol, sekiz temiz çarşaf tuttu ve Premier Lig'de yalnızca 23 gol attı. 2018/19 sezonundaki en iyi tasarruflarından bazılarına göz atın.
En İyi Tasarruf: En İyi Vicente Guaita 2018/19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06 
Spor
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